وزير الاعلام غادر الى تونس للمشاركة في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

غادر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى تونس، مترئسا وفدا، للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون التي ينظمها اتحاد الإذاعات العربية تحت شعار "نصرة فلسطين".
وتنطلق فعاليات الدورة اليوم في مدينة الثقافة، وتستمر إلى 29 حزيران الجاري.
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