نديم الجميّل اسف لمقاطعة المجلس الشيعي للقاء بكركي: مشاركة ابو كسم في احتفال برعاية المجلس أمر مُعيب

أسف النائب نديم الجميل، على "مقاطعة المجلس الاسلامي الشيعي للقاء بكركي"، معتبرا أن "المؤسف اكثر والمعيب هو مشاركة رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بظل الهجوم الذي يتعرض له البطريرك وبكركي. لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي".

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