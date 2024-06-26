مصادر بنقابة مالكي أصحاب الفنادق لـ"النشرة": لا تأثير لتقرير "التيليغراف" على نسبة الإشغال أو الحجوزات

أكّدت مصادر بنقابة مالكي أصحاب الفنادق، في تصريح لـ"​النشرة​"، أنّ "لا تأثير مطلقًا لتقرير صحيفة "التيليغراف" البريطانيّة لا على نسبة الإشغال لدى الفنادق، ولا حتّى على الحجوزات".

وأشارت إلى أنّ "التّعويل بالدّرجة الأولى هو على المغترب اللّبناني، لا سيّما من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، لتحريك ورفع نسبة الإشغال في الفنادق"، معربةً عن أملها بـ"موسم صيفي واعد، وأن ينتهي العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللّبناني في أقرب وقت".

يُشار إلى أنّ انطلاقة الموسم السّياحي بالعادة تبدأ بعد العاشر من تمّوز، وفقًا للقيّمين على القطاع السّياحي.