هجوم صاروخي يستهدف أوديسا الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الحاكم الإقليمي لأوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن هجوماً صاروخياً روسياً، استهدف المدينة الجنوبية أصاب بنى تحتية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وألحق الهجوم أضرارا بمبنى. وقال كيبر إنه لم تقع وفيات في الهجوم.