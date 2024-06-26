أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتحدة الأميركيّة، سيُقام حفل في مبنى السّفارة الأميركيّة- عوكر اعتبارًا من السّاعة 18:00 ولغاية السّاعة 20:00 من تاريخ اليوم".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ تحويل السّير من أمام أفران "وودن بيكري- عوكر"، نزولًا باتجاه ضبية اعتبارًا من السّاعة 16:00 وحتّى الانتهاء، ويبقى السّير مفتوحًا صعودًا من ساحة عوكر باتجاه أفران "وودن بيكري"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير بمحيط السفارة الأميركية في عوكر بمناسبة اليوم الوطني لاستقلال أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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