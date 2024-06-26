السعد: حمية وقّع مذكرة لإعداد مناقصة لتلزيم تأهيل وصيانة طرق حيوية جدًا لقضاء عاليه

أشار عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​راجي السعد​، إلى أنّ "بعد متابعات حثيثة شخصيّة وضمن "​اللقاء الديمقراطي​" مع وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، وقّع الوزير مشكورًا على مذكّرة لإعداد مناقصة لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طريق جسر القاضي- سلفايا- بوزريدة- مرج شرتون الحيويّة جدًّا لقضاء ​عاليه​؛ الّتي تربط قرى وسط عاليه بالشوف وبقرى الشحّار الغربي".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "من المتوقّع أن تُجرى المناقصة قريبًا، بعدما تمّ رصد الأموال اللّازمة لها، على أن يبدأ التّنفيذ بعدها فورًا"، مؤكّدًا أنّ "مسيرة إعادة ترميم البنى التحتيّة الأساسيّة في قضاء عاليه طويلة وشاقّة، ولقد اخترت أن أتابعها مهما استلزم ذلك من جهد ووقت وتعب ومتابعات، لأنّ ذلك من حقّ أهلنا علينا؛ وسنستمرّ في متابعاتنا لنعيد قضاء عاليه إلى سابق عزّه وألقه".