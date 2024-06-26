الجيش الإسرائيلي: إصابة 14 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 14 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "طائرة لسلاح الجو أغارت يوم أمس بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكريّة في منطقة جنوب قطاع غزة، وقضت على المدعو وسام أبو إسحاق، الّذي كان يروّج لعمليّات تهريب أسلحة لصالح حركة "حماس"، مشيرًا إلى أنّ "خلال السّنوات الماضية، أشرف أبو إسحاق على تهريب الأسلحة عبر معبر رفح وعبر أنفاق تحت الأرض".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37718 شهيدا و86377 مصابا"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و140 مصابا".