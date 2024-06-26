شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون: الثورانات البركانية في أيسلندا قد تستمر لقرون والان نبدء بالتفاصيل

الصهارة تحت الأرض

البيانات الزلزالية

الدمام - شريف احمد - أفادت دراسة نشرت في مجلة تيرا نوفا اليوم الأربعاء، بأن أحدث سلسلة من الثورانات البركانية في أيسلندا يمكن أن تستمر لعقود أو حتى قرون.بدأت أحدث سلسلة من الثورانات في 2021 في شبه جزيرة ريكايانس في جنوب غرب الجزيرة على بعد نحو 55 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.ويعيش جزء كبير من سكان الجزيرة الواقعة بشمال الأطلسي في المنطقة المتضررة، كما أنها تضم المطار الدولي الوحيد والعديد من محطات الطاقة الجيوحرارية التي تمد البلاد بالمياه الساخنة والكهرباء.وحدثت خمسة ثورانات بركانية كبرى منذ ديسمبر 2023 فقط، وتدفقت الحمم من التشققات الطويلة في الأرض وهي ظاهرة تعرف باسم طفح الشقوق.وطوقت الحمم بعض المنازل، وحلل الباحثون بيانات الزلازل من السنوات الثلاث الماضية وقارنوا الخصائص الكيميائية والفيزيائية للحمم من مواقع مختلفة لتحديد ما إذا كانت جاءت من نفس غرفة الصهارة تحت الأرض.ووجدوا أنها صهارة تحمل نفس الخصائص الصخرية، وكتب الباحثون أن هذا يشير إلى نظام صهارة جوفي متماسك.وباعتبار ما سبق مع البيانات الزلزالية، يعتقد الباحثون أن هذه صهارة كبيرة نوعا ما تراكمت على عمق يبلغ ما بين تسعة إلى 11 كيلومترا ويمتد على عرض عشرة كيلومترات، وتشكلت ما بين 2002 و2020.وخلص الفريق البحثي إلى أن السلسلة الحالية من الثورانات يمكن أن تكون بداية سلسلة طويلة، رغم أنه ليس باستطاعتهم توقع مدة استمرار السلسلة.