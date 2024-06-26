الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت أمس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر قوله «إن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الأردني.

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