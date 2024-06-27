شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: المشاركة فى مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة لمواجهة أزمة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي دشنتها مؤسسة حياة كريمة، في ظل ما تعانيه مصر من أزمة كبيرة في الطاقة، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشاركة في مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني ومجتمعي لمواجهة التحديات الراهنة، حتى يظهر تأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية وينعكس على فترات انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الجميع على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر في الكهرباء.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن تقليل استهلاك الكهرباء لن يتوقف فقط تأثيره على مسألة الهدر، بل سيكون له انعكاس فيما يتعلق بفواتير الاستهلاك الشهري، مشددًا على ضرورة مواجهة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة بالتشجيع على تلك الممارسات المستدامة، فضلا عن التأكيد على دور الحكومة في الاتجاه إلى العمل بالطاقة البديلة.