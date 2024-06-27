اشار النائب بلال عبد الله، الى ان "في لحظة سياسية مصيرية ودقيقة، كان لا بد من الحفاظ على الميثاقية في مكتب مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت. التحية للنقيب يوسف بخاش ومجلس النقابة مجتمعين، والشكر الخاص لمن حرص على شمولية التمثيل وتثبيت وحدة الجسم الطبي، واعني رئيس مجلس النواب نبيه بري".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله: كان لا بد من الحفاظ على الميثاقية في مكتب مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.