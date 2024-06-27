وزير اسرائيلي: تدمير القدرات السلطوية لحماس في غزة لا يزال هدفاً بعيد المنال

أشار عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية آفي ديختر، إلى أن "تدمير القدرات السلطوية لحركة "حماس" في قطاع غزة لا يزال هدفاً بعيد المنال".

من ناحية أخرى، لفت إلى أن "تل أبيب تستعد لكل الاحتمالات في الشمال، وستخوض الحرب ضد "حزب الله" عندما يحين الوقت المناسب".