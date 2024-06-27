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وزير اسرائيلي: تدمير القدرات السلطوية لحماس في غزة لا يزال هدفاً بعيد المنال

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أشار عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية آفي ديختر، إلى أن "تدمير القدرات السلطوية لحركة "حماس" في قطاع غزة لا يزال هدفاً بعيد المنال".

من ناحية أخرى، لفت إلى أن "تل أبيب تستعد لكل الاحتمالات في الشمال، وستخوض الحرب ضد "حزب الله" عندما يحين الوقت المناسب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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