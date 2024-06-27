البستاني نوّه بإعادة موظفي النافعة لعملهم: للعودة إلى دولة القانون لبناء المؤسسات ديمقراطيًا

أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والتّجارة النّيابيّة النّائب ​فريد البستاني​، أنّ "هدف اللّجنة تحسين الأوضاع"، منتقدًا "فتح المجال للسّماسرة الّذين يجمعون الأموال الطّائلة من تسيير الملفّات في ​النافعة​". ونوّه بـ"القرار الّذي اتخذه محافظ مدينة بيروت مروان عبود بإعادة موظّفي النافعة إلى عملهم، وهو ما طالبت به لجنة الاقتصاد والتّجارة منذ أشهر".

وشدّد في تصريح إذاعي، على "أهميّة استرداد هؤلاء الموظّفين وأصحاب الكفاءة والخبرة مهامهم، كونهم مؤهّلين للتّعاطي مع المواطنين، وعدم الإبقاء على العناصر الأمنيّة"، معربًا عن استنكاره "تحوّل الإكرامّية إلى ابتزاز". وأكّد "ضرورة العودة إلى دولة القانون لبناء المؤسّسات بطريقة ديمقراطيّة وشفّافة، مع استحداث صندوق لتمويل إنتاجيّة الموظّفين من الأموال الّتي يتمّ فرضها على المعاملات، والّتي ستساهم في حلّ مشكلة شركة "إنكربت"، للحؤول دون ذهاب هذه الأموال الى جيوب الكبار".