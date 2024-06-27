قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مدينة جنين ومخيمها، منفذة عمليات تدمير للبنية التحتية والشوارع وعدد من المحال التجارية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من ثمانية فلسطينيين من بينهم جريح، خلال اقتحام مخيم جنين، تزامن ذلك مع إغلاق الاحتلال لكافة الطرق المؤدية إلى المدينة ومخيمها.

كما أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى شاب مصاب عند مدخل “السيباط” في البلدة القديمة بالمدينة.

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