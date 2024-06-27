الإذاعة الإسرائيلية: الجيش أطلق عملية في الشجاعية عقب معلومات استخبارية عن عودة "القسام" للعمل هناك

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، أن "الجيش أطلق عملية في الشجاعية عقب معلومات استخبارية عن عودة مسلحي القسام للعمل هناك".
وفي اليوم الـ265 من العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة جديدة في الأحياء الشرقية لمدينة غزة وعلى رأسها حي الشجاعية، كما تواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق بالقطاع، خصوصا مخيمي جباليا والنصيرات، وخان يونس وبيت لاهيا.
ويأتي ذلك بعد يوم بثت فيه كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحرحة حماس"، مشاهد لحفر نفق لتنفيذ عملية ضد قوات إسرائيلية برفح، كما أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدسط مهاجمة جنود وآليات إسرائيلية في المنطقة.
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