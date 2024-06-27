الحوثي: بعد هزيمة آيزنهاور وصول أي حاملة طائرات جديدة ستصبح هدفًا لقواتنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد قائد حركة أنصار الله “جماعة الحوثي”، عبدالملك بدرالدين الحوثي، تنفيذ عملية مشتركة جديدة اليوم مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنه بعد استهداف آيزنهاور، وصول أي حاملة طائرات جديدة ستصبح هدفًا لقواتنا.

وقال الحوثي في بيان نشرته الحركة: إن قواتنا المسلحة نفذت 4 عمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق مسار مهم جدًا يجسد آمال شعبنا العربي كله في الوحدة والتعاون وتجسيد الأخوة.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

- أوجه التحية للإخوة المجاهدين في العراق وللشعب العراقي العزيز

- العمليات اليمنية مستمرة وفاعلة ومؤثرة على العدو جدًا

- قواتنا المسلحة نفذت هذا الأسبوع 4 عمليات قوية نفذت بـ7 صواريخ بالسيتية ومجنحة وبزورق طوفان المدمر.

- زورق طوفان يمكنه أن يحمل قرابة 1.5 طن من المتفجرات ويحدث انفجارا كبيرا يلحق أضرارا بالغة بسفن الأعداء

- هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية، وهو طوفان بالاسم والفعل

- من تأثير زورق طوفان المسير على السفن التي يستهدفها هو دخول المياه إليها بشكل مباشر

- من العمليات المهمة هذا الأسبوع القصف بصاروخ حاطم، وهو صاروخ مهم بالاسم والفعل وبكل ما تعنيه الكلمة

- دخول صاروخ حاطم في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة بإذن الله

- من التطورات المهمة مغادرة حاملة الطائرات "آيزنهاور" المهزومة بعد أن تلقت عدة عمليات وضربات بالصواريخ

- "آيزنهاور" كانت تهرب أثناء استهدافها باتجاه شمال البحر الأحمر وإلى أبعد مسافة منه

- ما قبل المغادرة النهائية لـ"آيزنهاور" تم استهدافها وانعطفت بشكل كبير جدًا لتتجه هاربة نحو قناة السويس

- نقول من الآن، وصول أي حاملة طائرات جديدة ستصبح هدفًا لقواتنا من بعد دخولها إلى البحر الأحمر

- إذا أرادت حاملة الطائرات الجديدة المغامرة والتورط والدخول في المأزق الذي كانت فيه "آيزنهاور" فلتأتِ والخسارة عليها

- حاملة الطائرات الجديدة ستتعرض للخطر وبإمكانات صاروخية متطورة لا يمكن تفاديها ومنعها بإذن الله

- عملياتنا مؤثرة وبشكل واضح على الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني

- عملياتنا مؤثرة اقتصاديًا على الأمريكي والبريطاني وقد تعود البلدان على أن يفرضا حظرًا اقتصاديًا وأن يتسببا في المعاناة للشعوب الأخرى

- الأعداء في مأزق بسبب التأثيرات الاقتصادية لعملياتنا وهناك ارتفاع مستمر لتكاليف تأمين السفن

- هناك تأثيرات متصاعدة على المنتجين وتجار التجزئة في أمريكا وبريطانيا وهناك مخاوف من التضخم الاقتصادي

- العدوان الأمريكي البريطاني نفذ هذا الأسبوع 8 غارات على محافظة الحديدة

- الأمريكي يحاول أن يورط الآخرين ضد اليمن وقد اتضح موقفه الضعيف وانكسار وتحطم هيبته أمام العالم

- العالم شاهد كيف يُضرب الأمريكي في البحر الأحمر وكيف تطارد بوارجه وحاملة طائراته في وضعية مذلة

- الضعف الواضح والتكاليف الباهظة والمأزق الحقيقي دفع الأمريكي للسعي نحو توريط الآخرين ومنها دول عربية وأوروبية

- الأمريكي حاول بكل جهده أن يورط بعض الدول الأوروبية ضد اليمن لكنها كانت حذرة إلى مستوى جيد

- الأمريكي حاول أيضًا أن يقلق الصين وروسيا على سفنهما وأن يثير القلق لدى دول أخرى