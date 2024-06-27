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"حزب الله" نعى علي أحمد علاء الدين من بلدة سحمر في البقاع الغربي

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أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد علاء الدين "الياس" مواليد عام ١٩٨٥ من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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