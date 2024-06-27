اكتشف ثلاثة طلّاب من الجامعة اللبنانية، ثغرات أمنيّة في عدد من الشّركات العالميّة الكبيرة مثل "Yahoo" و"TeamViewer" ومصرف "société générale".
ولفتت الجامعة في بيان، إلى أنّ "الطلّاب هم حسن شيت/ سنة ثانية إدارة أعمال في كليّة العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال- الفرع الأول، أسامة بربر/ سنة رابعة هندسة اتصالات في كليّة الهندسة- الفرع الأوّل، وأحمد زين الدين/ خرّيج هندسة مدنيّة من كليّة الهندسة- الفرع الثّالث".
وأوضحت أنّ "منصّة "HackerOne" الّتي يستخدمها الطلّاب للإبلاغ عن الثّغرات الأمنيّة، كافأتهم بمبلغ مالي، وصنّفتهم ضمن لائحة الشّرف التّابعة لها على الصّعيدَين المحلّي والعالمي، فاحتلّ الطّالب حسن شيت المركز الأوّل على مستوى لبنان، والمركز التّاسع والثلاثين على مستوى العالم".
وذكرت أنّ "روابط حسابات الطلّاب الثّلاثة على "Hackerone"، هي:
https://hackerone.com/hassan_sheet
https://hackerone.com/ahmadzed
_https://hackerone.com/oussamab".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 طلاب من الجامعة اللبنانية اكتشفوا ثغرات أمنية بشركات عالمية وتصدروا مراتب "HackerOne" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.