3 طلاب من الجامعة اللبنانية اكتشفوا ثغرات أمنية بشركات عالمية وتصدروا مراتب "HackerOne"

اكتشف ثلاثة طلّاب من ​الجامعة اللبنانية​، ثغرات أمنيّة في عدد من الشّركات العالميّة الكبيرة مثل "Yahoo" و"TeamViewer" ومصرف "société générale".

ولفتت الجامعة في بيان، إلى أنّ "الطلّاب هم حسن شيت/ سنة ثانية إدارة أعمال في كليّة العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال- الفرع الأول، أسامة بربر/ سنة رابعة هندسة اتصالات في كليّة الهندسة- الفرع الأوّل، وأحمد زين الدين/ خرّيج هندسة مدنيّة من كليّة الهندسة- الفرع الثّالث".

وأوضحت أنّ "منصّة "HackerOne" الّتي يستخدمها الطلّاب للإبلاغ عن الثّغرات الأمنيّة، كافأتهم بمبلغ مالي، وصنّفتهم ضمن لائحة الشّرف التّابعة لها على الصّعيدَين المحلّي والعالمي، فاحتلّ الطّالب حسن شيت المركز الأوّل على مستوى لبنان، والمركز التّاسع والثلاثين على مستوى العالم".

وذكرت أنّ "روابط حسابات الطلّاب الثّلاثة على "Hackerone"، هي:

https://hackerone.com/hassan_sheet

https://hackerone.com/ahmadzed

_https://hackerone.com/oussamab".