أشرف ريفي زار دير القلعة لتقديم التهاني بمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان شفيع الدير

زار دير القلعة النائب اللواء أشرف ريفي لتقديم التهاني بمناسبة عيد مار يوحنا المعمدان شفيع الدير، فكان في استقباله الأب المدبّر الرئيس بشارة إيليّا والأب النقيب شربل بو عبود. شملت الزيارة جولة في أرجاء الدير وآثاره.

وفي ختام الزيارة، كتب اللواء ريفي في سجل الدير هذه الكلمات: "سعدت اليوم بزيارتي إلى هذا الدير المميّز ببنائه وإدارته. أكتب لأدون للتاريخ أنّي التقيت المدبّر العام الأب بشارة إيليّا، المميّز بوطنيته وبثقافته الدينيّة، المسيحيّة والإسلاميّة. في حواري معه، ترجم الحوار الروح الوطنية اللبنانيّة العالية، والتي عليها يمكن بناء الوطن الذي نطمح إليه، والذي فيه يمكن أن نأمن على أولادنا وعلى مستقبلهم. كل التحية وكل التقدير والاحترام للرهبنة الأنطونيّة ولرجالها الذين يساهمون في حفظ لبنان المميّز وفي حفظ عيشنا المشترك".

وفي نهاية الزيارة، قدّم الأب المدبّر للنائب ريفي مجلة "حياتنا الأنطونيّة" وكتابه حول وثيقة الأخوة الإنسانيّة.