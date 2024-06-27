عاجل ..  3 شهداء و12 إصابة جراء استهداف الدفاع المدني بمخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني عن استشهاد ثلاثة من كوادرها وإصابة عدد آخر، يعملون بمركز البريج بعد استهدافهم بطائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أثناء قيامهم بعملهم الإنساني.

ووصلت جثامين شهداء الدفاع المدنيّ لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع بعد غارة اسرائيلية استهدفت مقر عملهم.

وأفاد مستشفى العودة بوصول 3 شهداء و12 إصابة جراء استهداف الدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

و تم انتشال عدد من الإصابات الآن من منطقة الخيام غرب رفح، مع استمرار عمليات القصف المدفعي العنيف.

وتواصل أعداد كبيرة من النازحين الخروج من منطقة الشاكوش ومواصي رفح تجاه خان يونس.

و تم إطلاق عدد من قذائف المدفعية على منطقة الشاكوش بمنطقة المواصي شمالي غربي مدينة رفح وسط أنباء عن وقوع اصابات.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات غرب وسط القطاع.