أميركا تطارد "الملكة المشفّرة"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار (مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة روجا إغناتوفا "الملكة المشفّرة Cryptoqueen".

وكانت إيغناتوفا المولودة في بلغاريا، والتي تحمل الجنسية الألمانية، مدرجة على قائمة أكثر 10 مطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2022 بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

وكانت شركة "وان كوين – OneCoin" التي أسستها إغناتوفا في صوفيا العام 2014 والتي اختفت العام 2017 قامت بالاحتيال على المستثمرين بحوالي 4 مليارات دولار.

مكافأة سابقة

وكانت وكالة التحقيقات الفيدرالية الأميركية، التي وصفت OneCoin بأنها "واحدة من أكبر مخططات الاحتيال العالمية في التاريخ"، عرضت سابقًا مكافأة قدرها 100 ألف دولار (82463 جنيهًا إسترلينيًا) مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليها. ومع ذلك، تم رفع هذا المبلغ الآن إلى 4 ملايين جنيه إسترليني.

في غضون ذلك، قال المدعي العام البلغاري يوم الأربعاء إن البلاد ستوجه اتهامات ضد إيغناتوفا، وأضاف: "سيتم أيضًا اتهامها غيابيًا في بلادنا، وهو ما سيسمح ببدء إجراءات مصادرة ممتلكاتها المكتسبة بشكل غير قانوني".

وكانت آخر تحركات معروفة لإغناتوفا هي ركوب طائرة رايان إير من صوفيا إلى أثينا في أكتوبر 2017، وهناك تكهنات بأنها ربما تكون قد قُتلت على يد المافيا البلغارية.

