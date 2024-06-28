شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بايدن: "ارتجاع الحمض" تسبب في صعوبة توصيل حديث الرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لفتت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس جو بايدن بدا يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال المناظرة الرئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت إلى ان بايدن طهّر حلقه أو سعل عدة مرات، وهي حالة ذكر طبيبه سابقًا أنها ناجمة عن ارتجاع الحمض.

ونقلت عن طبيب بايدن د. كيفن أوكونور في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني "أعراضًا عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان". تفاقم الأعراض وكتب أوكونور أن هذه الأعراض "تتفاقم عادة بعد وقت قصير من تناول الوجبات". وأن الرئيس يتناول Pepcid في الصباح وNexium في المساء "للسيطرة على الحموضة".

فيما نقلت الشبكة عن مصادر قولها إن بايدن عانى البرد خلال الأيام الماضية، وهو ما أثر على صوته أيضًا.

كما عانى بايدن أيضًا التأتأة، وهو الأمر الذي تناوله علنًا وكان له تأثير عميق عليه.