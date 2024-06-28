روسيا.. تكليف هيئة الأركان باتخاذ إجراءات للرد على الطائرات الأمريكية بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف كلف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بإعداد مقترحات للرد السريع على الاستفزاز الأمريكي بطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أشارت الوزارة إلى زيادة كثافة أنشطة الطائرات بدون طيار الاستراتيجية الأميركية فوق البحر الأسود، والتي تقوم بعمليات استطلاع واستهداف الأسلحة الدقيقة التي تزودها الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات على روسيا.

وقال الجيش إن "وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أعطى تعليمات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية لإعداد مقترحات للرد السريع على الاستفزازات".

الطائرات الأمريكية تزيد خطر حوادث مع طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية

وبحسب الوزارة، فإن تحليق الطائرات الاستراتيجية الأميركية بدون طيار فوق البحر الأسود يزيد من احتمال وقوع حوادث مع طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، الأمر الذي يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين التحالف وروسيا.

وقالت وزارة الدفاع: "هذا يشير إلى تورط متزايد للولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف، وتضاعف مثل هذه الرحلات احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي مع طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، الأمر الذي يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين التحالف وروسيا"، مؤكدة أن "دول حلف شمال الأطلسي ستكون مسؤولة عن هذا الوضع".

وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال لقائه، الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاستعدادات النهائية لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو القادم.



وبحسب بيان صحفي صدر عن الناتو، فإنه من المتوقع أن تكون زيادة الدعم لأوكرانيا هي القضية ذات الأولوية القصوى لمناقشات قادة الحلفاء خلال قمة واشنطن.

وقال ستولتنبرج في بداية الاجتماع: "أعتقد أننا نسير حقًا على المسار الصحيح نحو عقد قمة جيدة للغاية لحلف الناتو من أجل أوكرانيا ومن أجل الناتو".

توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

كما أعرب عن توقعه بأن يتفق الحلفاء على أن يتولى حلف شمال الأطلنطي زمام المبادرة في التنسيق وتوفير المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، واقترح ستولتنبرج أيضًا تعهدًا ماليًا طويل الأجل لمنح أوكرانيا المزيد من القدرة على التنبؤ بالدعم الذي تتلقاه.

وهنأ الأمين العام الرئيس زيلينسكي على توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وبدء محادثات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.