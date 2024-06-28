رئيس بوليفيا ينفي تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفى الرئيس البوليفي “لويس آرسي” أي تورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها “خوان خوسيه زونيجا”، مشيرًا إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة، أن قائد الجيش السابق قال عقب اعتقاله بفترة قصيرة إن الرئيس البوليفي أصدر أوامر له بتنفيذ الانقلاب حيث كان يرغب في تعزيز شعبيته.

وكانت بوليفيا قد شهدت أول أمسِ الأربعاء محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس “لويس آرسي” نفذها قائد الجيش السابق الذي تم اعتقاله فيمَا بعد.

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