الجيش: السفير الألماني تفقد أمس أعمال تنظيف حقول ألغام في منطقة الناعمة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​، في بيان، أنّ "بتاريخ 27/6/2024، تفقّد السّفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried حقول ألغام في منطقة ​الناعمة​- الشوف، الّتي بدأ العمل على تنظيفها من قبل المجموعة الاستشاريّة للألغام "MAG" بتاريخ 7/5/2024، وذلك بتمويل من الحكومة الألمانيّة؛ وتحت إشراف المركز اللّبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام التّابع للجيش اللبناني".

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