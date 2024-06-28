مجلس الأمن يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافق مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس، على قرار يطالب جماعة الحوثي في اليمن بوقف جميع الهجمات على السفن ويحث على معالجة اختلال الأمن البحري في ممر مائي مهم في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

ولم يشر القرار إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران يزعمون أنهم يشنون الهجمات بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وفقا لـ “العربية”.

وتمت الموافقة على القرار، الذي مدد أيضا شرط قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بتقديم تقرير شهري عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر، مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت.

وانخفضت حركة الشحن بشكل كبير عبر الطريق الحيوي للأسواق الآسيوية والشرق أوسطية والأوروبية في حملة يقول الحوثيون إنها ستستمر طالما استمرت الحرب في قطاع غزة.

ويدين القرار الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون، والتي يقول الحوثيون إنها تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، التي دخلت الآن شهرها التاسع – مشددًا على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية، “بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري”.

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