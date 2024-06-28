القسام تنشر مشاهد قنص الرقيب إيال شاينز بسلاح الغول.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام مشاهد قنص الرقيب إيال شاينز وقتله في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح .

وهي أول مرة تنشر فيها القسام اسم ضابط اسرائيلي تم قتله برصاص قناصة الغول.

الوضع بين النازحين شمال غرب رفح

قالت مصادر فلسطينية، إن الوضع بين النازحين شمال غرب رفح صعب جدًا، والأهالي الذين لم يتمكنوا من المغادرة محاصرون تحت القصف المدفعي ونيران الآليات منذ أمس.

وأكدت المصادر، أن معارك طاحنة ومن نقطة الصفر في شارع بغداد والزناني في حي الشجاعية، وفي حي البرازيل والشابورة في رفح.

أفخاخ سرايا القدس تُسقط الصهاينة في الشجاعية ورفح

أعلنت سرايا القدس، أن صباح اليوم الجمعة فجرت قواتها آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية، وخاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو الراجلة محققين في صفوفهم قتلى وجرحى في تلة المنطار ومحيطها شرق الشجاعية.