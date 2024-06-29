حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة .. القضاء الكويتي يسدل الستار على أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ الكويت

الشارقة - اميمة ياسر - أسدلت محكمة التمييز الكويتية الخميس الستار على أكبر قضية غسل أموال عرفتها البلاد، والمعروفة بقضية «الصندوق الماليزي»؛ إذ قضت المحكمة برئاسة المستشار صالح المريشد بحبس الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وشريكيه: حمد الوزان وبشار كيوان، ووافدين اثنين، 10 سنوات، وحبس محامٍ 7 سنوات.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار (نحو نصف مليار دولار).

وتمتد قضية غسل أموال «الصندوق الماليزي» بين شركات في الكويت والصين عبر تعاملات وهمية وتزوير عقود، وقدّر محققون ماليزيون وأميركيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009 وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق.

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية؛ إذ قضت محكمة الجنايات في 28 مارس 2023 بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وشريكيه ووافدين اثنين، 10 سنوات، وبحبس محامٍ 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي (ما يعادل نصف مليار دولار)، في القضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي».

وتعود القضية الأصلية في ماليزيا التي تضاف إلى سلسلة قضايا الفساد العالمية، إلى عام 2016 حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيون دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1 إم دي بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، واستُخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود، وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.

وتكشّفت القضية في الكويت في مايو 2020، بعد أن قدّم مسؤولون أميركيون في وزارة الدفاع معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد، توضح تورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لصالح شركات صينية وماليزية عبر مشاريع مشبوهة.

وفي الكويت أثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.

وتربط التحقيقات بين خبير ماليزي متهم في هذه القضية وبين نجل رئيس وزراء كويتي سابق تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة.

وفي العاشر من يوليو 2020 أمرت النيابة العامة الكويتية بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق، على خلفية قضية «الصندوق الماليزي»، كما تمّ القبض على شريك له في هذه القضية.