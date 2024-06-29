تواصل الفرز بانتخابات الرئاسة في إيران وتوقعات بالتوجه لجولة ثانية ونسبة المشاركة بلغت حوالي 40 بالمئة

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن التوقعات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تشير إلى التوجه نحو جولة ثانية بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، في حين تستمر عملية فرز الأصوات بالانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 40% حسب الوكالة ذاتها.

وكشفت وكالة تسنيم إن النتائج الأولية أظهرت تقدم المرشح الإصلاحي بزشكيان بنسبة تبلغ نحو 42.6%، وإن المرشح المحافظ جليلي جاء ثانيا بنسبة تصل إلى 38.8%.

وكان الاقتراع قد توقف عند منتصف الليل في إيران بعد تمديده 3 مرات لمدة 6 ساعات، وذلك في ضوء ما قالت لجنة تنظيم الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية إنه بسبب كثافة توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وقالت السلطات إن النتائج الأولية ستعلن اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم جليلي إنه من المحتمل المرور إلى جولة ثانية في هذه الانتخابات، علما بأنه إذا لم يحصل أي مرشح على 50% زائد صوت واحد فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحيْن الأعلى بالنتائج في 5 يوليو/تموز المقبل.

ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ، وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان.