الداخلية الإيرانية: جليلي يتقدم على بزشكيان في انتخابات الرئاسة بعد فرز أكثر من 10 ملايين صوت

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن المرشح سعيد جليلي يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه مسعود بزشكيان وذلك بعد فرز أكثر من 10 ملايين صوت.

وأغلقت مراكز الاقتراع في إيران الجمعة عند منتصف الليل بعد أن مُدّدت عمليّات التصويت في انتخابات رئاسيّة مبكرة تبدو نتيجتها غير محسومة في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.

وكانت وزارة الداخليّة مدّدت عمليّات التصويت التي كان مقرّرا أن تنتهي عند الساعة 18,00، ثلاث مرّات، لمدّة ساعتين في كلّ مرّة.