بعد فرز 12 مليون صوت| بزشكيان يتقدم على جليلي بانتخابات الرئاسة الإيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الداخلية الإيرانية، بأن مسعود بزشكيان يحتل صدارة النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه سعيد جليلي، وذلك بعد فرز 12 مليون صوت.

حصل حتى الآن كل من، مسعود بزشكيان على 5000354 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي سعيد جليلي على 4875269 صوتا، ومحمد باقر قاليباف 1620628 صوتة، والمرشح مصطفى بور محمدي 95172 صوتا.



كانت قد أشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 40 في المئة.

وكانت السلطات الإيرانية مددت التصويت حتى الساعة الـ12 (منتصف الليل)، وجاء التمديد للمرة الثالثة بسبب كثافة الإقبال بعد أن كان قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء أمس، وأفادت تقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين.

4 مرشحين يتنافسون على المنصب

ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ، وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان، وجميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.

وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، خلال لقائه، الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاستعدادات النهائية لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو القادم.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الناتو، فإنه من المتوقع أن تكون زيادة الدعم لأوكرانيا هي القضية ذات الأولوية القصوى لمناقشات قادة الحلفاء خلال قمة واشنطن.

وقال ستولتنبرج في بداية الاجتماع: "أعتقد أننا نسير حقًا على المسار الصحيح نحو عقد قمة جيدة للغاية لحلف الناتو من أجل أوكرانيا ومن أجل الناتو".

توقيع الاتفاقية الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

كما أعرب عن توقعه بأن يتفق الحلفاء على أن يتولى حلف شمال الأطلنطي زمام المبادرة في التنسيق وتوفير المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا، واقترح ستولتنبرج أيضًا تعهدًا ماليًا طويل الأجل لمنح أوكرانيا المزيد من القدرة على التنبؤ بالدعم الذي تتلقاه.