الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى في جنين فجر اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر، وقريتي الفندقومية وأم دار، في محافظة جنين، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة والفندقومية وأم دار الواقعة داخل جدار الفصل العنصري بمنطقة يعبد، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقد استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم السبت، في تجدد قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لليوم الـ267 للعدوان.

وأفاد مراسل وفا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين ودفيئات زراعية في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس.