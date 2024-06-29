ميقاتي والحلبي تفقدا مراكز الامتحانات الرسمية في صور

بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي جولة تفقدية على مراكز الإمتحانات الرسمية في مدينة صور.

​وكانت المحطة الأولى في ثانوية صور الرسمية للبنات حيث اطلع ميقاتي والحلبي على سير الامتحانات، واستفسرا من الطلاب عن سير الامتحانات ونوعية الأسئلة المطروحة.

هذا وبدأ ميقاتي جولة تفقدية في الجنوب، ومحطتها الاولى في مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور.