بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الريان القطري يوجه الشكر لـ بن شرقي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري.

وجه نادي الريان القطري الشكر إلى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بعد انتهاء مشواره معهم.

ونشر النادي القطري صورة اللاعب عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وكتب: "شكرا لك".

وكان بن شرقي انتقل إلى صفوف الريان القطري، بداية من الموسم الماضي، بعد رحيله من نادي الجزيرة الإماراتي، وظهر بشكل جيد مع في الدوري القطري.

وارتبط اسم أشرف بن شرقي بالانتقال إلى نادي الزمالك، في الفترة الماضية، في ظل العلاقة المميزة بينه وبين النادي، منذ كان لاعبا في صفوف الأبيض قبل الرحيل للدوري الإماراتي، وحقق العديد من البطولات، منها السوبر الأفريقي والدوري المصري والكأس.