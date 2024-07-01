"كسرتونا".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: اللاعيبة كانت خايفة تواجه الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر أسامة حسن نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن عدم خوض الفريق الأبيض مواجهة الأهلي الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بقرار مجلس إدارة، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

قال أسامة حسن في لقاء تلفزيوني عبر قناة "الشمس": "أنا كنت مع قرار مجلس الإدارة بعدم لعب مباراة القمة أمام الأهلي، ولكن الآن أقول لمجلس الإدارة إنكم كسرتونا".

وأوضح: "جمهور الزمالك مستاء من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، والمركب اللي فيها ريسين بتغرق، ومن أخذ قرار استكمال المباريات ليس حسين لبيب ولكن شخص آخر هو صاحب القرار ومتحكم في النادي".

وأضاف: "هيبة نادي الزمالك ضاعت بعد قرار مجلس الإدارة، وإدارة الأبيض ضعيفة وكرة القدم متغيرات وهناك صفقات ولاعبين في الزمالك لابد من رحيلهم".

وأتم تصريحاته: "جمهور النادي هو الوحيد اللي محافظ على قيم ومبادئ الأبيض، وهقول حاجه وأنا مسؤول عنها لاعبي الزمالك كانت خايفة تلعب مباراة القمة أمام الأهلي".

اقرأ أيضا:

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الريان القطري يوجه الشكر لـ بن شرقي رسميا