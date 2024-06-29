التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء.. والتقرير في صالح الطلاب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تداول امتحان الفيزياء وفي حالة رصد أي ورقة امتحانات على جروبات الغش الإلكتروني يتم رصد الطالب على الفور وضبطه، موضحًا أنه غير صحيح ما ذكر حول تسريب الامتحان قبل ميعاده ولم يتم تسريب امتحان الفيزياء ولكن تم تداوله.

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم الإعلان في بيان مفصل عن واقعة "4 كفوف تتعاون في تصوير الامتحان وتقوم بإخفاء إطار ورقة الامتحان".

وأوضح أن الواقعة قيد التحقيق وينتظروا التحقيقات وهذه الصورة مرفوضة وغير مقبولة تمامًا وكان هناك توجيهات من وزير التربية والتعليم لتشكيل لجنة تحقيق موسعة لبحث الأمر، مؤكدًا أنه بعد انتهاء الامتحان كان هناك شكاوى بوجود صعوبات وملاحظات على بعض الأسئلة وكان هناك توجيه للجنة الفنية لمراجعة ورقة الأسئلة وإعداد تقرير خاص بكل الأسئلة.

وأشار إلى أنه تم رصد شكاوى في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الفيزياء، مؤكدًا أن تقرير اللجنة سيصدر في صالح الطلاب، وسيتم إعلان نتائج اللجنة فور الانتهاء من الفحص للاسئلة.