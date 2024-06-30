شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صحف مقدمة لمحكمة استئناف.. شرط القيد بجدول النقض فى نقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

اشترطت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، على المتقدم للقيد بجدول النقض، تقديم عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية وكشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض كالآتى:

صورة البطاقة الشخصية.

صورة الكارنيه.

برينت تأمينات.

عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

ـ بالنسبة لمحامي الإدارات القانوني: موافقة الشئون القانونية ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

ـ تعديل إسم

يتوجه طالب تصحيح الاسم إلى مصلحة الأحوال المدنية لتصحيح اسمه، ثم يقوم باستخراج شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي بناء على ما تم من تصحيح، ويتقدم بطلب إلى لجنة القيد لتصحيح الاسم بناء على ما جرى من تصحيح في المصلحة.

ـ تعديل ديانة

يتوجه طالب تعديل الديانة إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويتقدم بطلب إلى لجنة القيد مشفوعًا بما تم من تعديل أو تصحيح لتصحيحه في لجنة القيد.

-احتساب مدة العمل النظير