شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب شمال شرقي كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سانتاندر شمال شرقي كولومبيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد كيلومتر واحد من مدينة سيبيتا الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 155.9 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، دولة بيرو قبل يومين تبعه عدة هزات أرضية.

