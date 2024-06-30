الدفاع المدني: ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر

شددت المديرية العامة للدفاع المدني لرواد الشاطئ "على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة عند التوجه إلى البحر، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الاونة الأخيرة".

ودعت الى "عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة".

وذكّرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.