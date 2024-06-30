أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ "انهيار سقف المنزل في المدينة الرّياضيّة في بيروت، هو بمثابة إنذار وتذكير لبلدية بيروت بأنّ هناك أكثر من 10,460 مبنى في بيروت يحتاج إلى ترميم، وفق المسح الّذي أجرته شبكة "سلامة المباني" في عام 2013 ضمن برنامج "GIS" بالتّعاون مع وزارة الداخليّة".
ودعا في تصريح، جميع البلديّات إلى "إجراء مسح ميداني شامل لتقييم حال المباني في المناطق كافّة، فهو السّبيل الوحيد لتجنّب كوارث مستقبليّة، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها، فالوقت ليس في صالحنا".
وكان قد انهار سقف منزل في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، ليل الجمعة الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: لإجراء مسح شامل لتقييم حال المباني بالمناطق كافة واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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