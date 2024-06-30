بعد إخماد حريق شمال أثينا.. تحذيرات من اندلاع حرائق أخرى في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ)



قالت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الأحد، إنها تمكنت من إخماد حريق كبير في منطقة ذات غابات كثيفة، على بعد 20 كيلومترا شمال أثينا، وذلك بعد الاستعانة بـ 15 مروحية إطفاء ومروحية بالإضافة إلى المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين.

وكان الحريق قد اندلع أمس السبت. ودفعت العواصف القوية سحب كثيفة باللونين الرمادي والبني إلى سماء العاصمة اليونانية.

كما أعلنت إدارة الإطفاء اليوم الأحد أن العشرات من الحرائق اندلعت في جميع المناطق تقريبا بوسط اليونان وفي عدة جزر، وأكثرها سوءا كان في جزيرة سيرفوس، حيث تم إخلاء ست قرى مؤقتا.

وقال عمدة سيرفوس عبر إذاعة " إي آر تي" اليوم الأحد إنه تم السيطرة على الحريق خلال الليل.

وحذرت إدارة الدفاع المدني اليوم من أن خطورة اندلاع حرائق أخرى مازالت مرتفعة بعد فترة طويلة من هطول أمطار قليلة، وتسجيل درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية لعدة أسابيع.

ووفقا لتقارير إذاعة " إي آر تي" فإن المنتجعات السياحية لا تقع بالقرب من مناطق الحرائق.