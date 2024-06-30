إخماد حريق في أثينا واستمرار مخاطر اندلاع حرائق أخرى في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت إدارة الإطفاء اليونانية اليوم الأحد، إنها تمكنت من إخماد حريق كبير في منطقة ذات غابات كثيفة، على بعد 20 كيلومترا شمال أثينا، وذلك بعد الاستعانة بـ 15 مروحية إطفاء ومروحية بالإضافة إلى المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين.

ودفعت العواصف القوية سحبا كثيفة باللونين الرمادي والبني ناتجة عن الحريق، الذي اندلع أمس السبت، إلى سماء العاصمة اليونانية.

كما أعلنت إدارة الإطفاء، أن العشرات من الحرائق اندلعت في جميع المناطق تقريباً بوسط اليونان وفي عدة جزر، وأن أكثرها سوءا كان في جزيرة سيرفوس، حيث تم إخلاء ست قرى مؤقتاً.

وقال عمدة سيرفوس عبر إذاعة "إي ار تي"، إنه تمت السيطرة على الحريق خلال الليل.

وحذرت إدارة الدفاع المدني من أن خطورة اندلاع حرائق أخرى ما تزال مرتفعة بعد فترة طويلة من هطول أمطار قليلة، وتسجيل درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية لعدة أسابيع.

ووفقا لتقارير إذاعة "إي ار تي" فإن المنتجعات السياحية لا تقع بالقرب من مناطق الحرائق.