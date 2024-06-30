شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة بالكامل من جماعة الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل خالدة على مر التاريخ، وهذا يعود إلى كونها أعظم ثورة فى تاريخ مصر الحديث، تلك الثورة التى خلصت المنطقة بالكامل من مخطط للجماعة الإرهابية، الذي كان الهدف منه تمزيق المنطقة بالكامل لدويلات وجاء الشعب المصرى ليُفشل مخطط هذه الجماعة الإرهابية ويخلص المنطقة منهم.

وأضاف غنيم، ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو ،تأكيد على دور الشعب المصرى العظيم فى هذه المرحلة، بداية من لفظ الشعب لجماعة الإخوان الإرهابية، ووقوفه بجانب دولته حتى تستعيد مكانتها وإعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث قال الرئيس فى كلمته اليوم:" أن المصريون أثبتوا أنهم أقوى مما يتصور أعداؤهم وأشد بأسًا ممن اعتقدوا ، أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، وأنهم يضربون أروع الأمثلة فى العزيمة والإصرار على تجاوز الأزمات".

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن ثورة 30 يونيو، تعيد للأذهان كيف نجحت إرادة المصريين في إحداث تغيير جذري بمجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكيف تمكن المصريون بقوتهم وصوتهم من إنقاذ وطنهم واستعادة هويتهم من يد جماعة إرهابية اعتادت على العنف والدمار.

وتابع السعيد:" ثورة 30 يونيو كانت البداية لبناء الجمهورية الجديدة بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تخطط لسرقة الوطن وهويته وتسعى لنشر روح الفرقة والفوضى بين أطياف المجتمع المصرى، من أجل أن تسود أفكارها الهدامة التي تهدف للعنف والدمار من أجل تنفيذ مخططاتهم وأطماعهم الدنيئة.