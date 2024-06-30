شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سيد حجازى عن ذكرى 30 يونيو: ثورة شعب حماها الجيش والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ، ان ذكري ثورة 30 يونيو يوم استعادت فيه مصر هيبتها وأنقذت مصر من السقوط في نفق الفوضى والضياع التي كان مقدرًا بخطط شيطانية وضعتها جهات خارجية ونفذتها قوي الشر الطامعة في السلطة، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر الأمن والأمان والأستقرار ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط .

واضاف حجازي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن ذكرى الثورة ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت حميتها ،قائلا "ثروة شعب حماها الجيش " مشيرا إلى أن المصريين نجحوا فى استعادة الدولة المصرية، وأن قوة الدولة المصرية و بقائها متماسكة كان حامي رئيسي للمجتمع المصري من الانزلاق في مسارات الفشل، والفوضى التي غلبت على دول الجوار خلال الفترة الراهنة.



وأوضح النائب سيد حجازي، أن ثورة 30 يونيو ستظل في أذهان كل المصريين كونها رمزا حيا لقوة وجدارة الإرادة الشعبية المصرية، القادرة بعزيمة وإصرار على التصدي لأي خطر يواجه الوطن وحماية مقدراته وهويته مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن تلك الذكرى مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن مصري والتي تؤكد على أن الشعب هو صاحب القول الأخير والفصل في رسم مسار بلاده ومستقبلها.