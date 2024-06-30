مارين لوبن بعد تصدر حزبها نتائج الدورة الأولى من الانتخابات: معسكر ماكرون تم محوه عمليًا

اعلنت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبن ان "معسكر (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون تم محوه عمليا"، وذلك تعليقا على تصدر حزبها بفارق كبير نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وقالت لوبن التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين اظهروا "ارادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس ايمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين الى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".

وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المئة من الاصوات، بحسب تقديرات أولى نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وتقدم اليمين المتطرف تحالف اليسار او "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28,5 و29,1 في المئة) وكذلك معسكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5 في المئة)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.