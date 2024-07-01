مصرع مواطن سقط عن منحدر صخري في جرد جبيل

سقط المواطن ن. خ (65 عاما) من بلدة غوسطا الكسروانية، عن منحدر صخري في جبل المنيطرة فوق بلدة المزاريب- جرد قضاء جبيل، أثناء عمله في قطعة أرض يملكها تقع على حافة المنحدر، ما أدّى إلى مصرعه على الفور، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية.

وحضرت عناصر من الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها، وتولى عناصر الدفاع المدني إنتشال الجثة.

وتفقّد النائب فريد هيكل الخازن وعقيلته منى، ورئيس بلدية المزاريب بشير فرام وفاعليات المنطقة مكان الحادث.