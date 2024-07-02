شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تضبط عدداً من مخالفي التعدين وموقعاً لتصنيع المراتب والان نبدء بالتفاصيل

مستودعات عشوائية

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إعادة التصنيع

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية، نفذتها بلدية الشعيبة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عدداً من المخالفين لنظام التعدين واستغلال الرواسب التعدينية، وذلك في منطقة الشعيبة جنوب مكة المكرمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.وأكدت الأمانة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة المخالفة فوراً لحماية البيئة وحفظ الموارد الطبيعية.فيما ضبطت لجنة الكشف على المستودعات العشوائية برئاسة أمانة العاصمة المقدسة؛ التي تضم في عضويتها كلاً من؛ ( إدارة الدفاع المدني- شرطة العاصمة المقدسة- وزارة التجارة -شركة الكهرباء )؛ مستودعاً عشوائيًا بمنطقة الوادي الأخضر شرقي مكة المكرمة، وذلك لإعادة تصنيع المراتب المستخدمة وتدويرها بطريقة مخالفة.وقامت أمانة العاصمة المقدسة؛ بتسليم الموقع لوزارة التجارة - الغش التجاري - بحسب الاختصاص، فيما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة متمثلة في مركز البجيدي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.قد ضبطت الأمانة المستودع الذي يُديره عمالة مخالفة، حيث اتخذت من المكان موقعاً لإعادة تصنيع المراتب المستخدمة بكميات كبيرة وبيعها في الأسواق المحلية، قبل أن يتم تسليم الموقع لوزارة التجارة بحكم الاختصاص.وشددت أمانة العاصمة المقدسة على أنها لن تتوانى في رصد ومتابعة المستودعات العشوائية، على مدار الساعة، وذلك لتحقيق مستوى الامتثال في مزاولة مثل هذه المهن، ومتابعة كل الظواهر السلبية وإزالتها.