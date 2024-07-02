شكرا لقرائتكم خبر عن التخصصات الصحية: 71% ارتفاعا في القبول بـ"البورد السعودي" والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت "الهيئة" أنه منذ عام 2021م بلغت نسبة الزيادة في تخصص الطب والجراحة 54 في المئة، وفي تخصص طب الأسنان 112 في المئة، وفي تخصص الصيدلة 58 في المئة، وفي تخصصات العلوم الطبية 187 في المئة، وفي تخصص التمريض 232 في المئة، لتكون إجمالياً نسبة الزيادة في مقاعد القبول لجميع التخصصات 71 في المئة.

البورد السعودي وشهد البورد السعودي نمواً ملحوظاً في مساهمة القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص في مقاعد القبول منذ عام 2021 لتخصص الطب والجراحة 110 في المئة، تخصص طب الأسنان 215 في المئة، تخصص الصيدلة 100 في المئة، مما يعكس الشراكة المثمرة بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الكوادر في القطاع الصحي.

وحرصت "الهيئة" على تنوع التوزيع الجغرافي للمقاعد، بما يتيح فرصًا للراغبين في الالتحاق ببرامج البورد من مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المناطق التي تحتضن مراكز التدريب 13 منطقة، وبلغت نسبة زيادة المقاعد التدريبية في الباحة 135 في المئة، الجوف 1250 في المئة، عسير69 في المئة، المنطقة الشرقية 75 في المئة، حائل 450 في المئة، جازان 165 في المئة، المدينة المنورة 74 في المئة، مكة المكرمة 42 في المئة، نجران 108 في المئة، الحدود الشمالية 317 في المئة، القصيم 158 في المئة، الرياض 63 في المئة، تبوك 102 في المئة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نتائج المرحلة الثانية من مشروع التوسّع في مقاعد البورد السعودي، محققة ارتفاعاً في القبول بنسبة 71 في المئة منذ عام 2021 لجميع برامج التخصصات، وهو ما يعد انجازاً ضمن مستهدفات الهيئة الاستراتيجية.وأوضحت "الهيئة" أنه منذ عام 2021م بلغت نسبة الزيادة في تخصص الطب والجراحة 54 في المئة، وفي تخصص طب الأسنان 112 في المئة، وفي تخصص الصيدلة 58 في المئة، وفي تخصصات العلوم الطبية 187 في المئة، وفي تخصص التمريض 232 في المئة، لتكون إجمالياً نسبة الزيادة في مقاعد القبول لجميع التخصصات 71 في المئة.وشهد البورد السعودي نمواً ملحوظاً في مساهمة القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة إسهام القطاع الخاص في مقاعد القبول منذ عام 2021 لتخصص الطب والجراحة 110 في المئة، تخصص طب الأسنان 215 في المئة، تخصص الصيدلة 100 في المئة، مما يعكس الشراكة المثمرة بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير الكوادر في القطاع الصحي.وحرصت "الهيئة" على تنوع التوزيع الجغرافي للمقاعد، بما يتيح فرصًا للراغبين في الالتحاق ببرامج البورد من مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد المناطق التي تحتضن مراكز التدريب 13 منطقة، وبلغت نسبة زيادة المقاعد التدريبية في الباحة 135 في المئة، الجوف 1250 في المئة، عسير69 في المئة، المنطقة الشرقية 75 في المئة، حائل 450 في المئة، جازان 165 في المئة، المدينة المنورة 74 في المئة، مكة المكرمة 42 في المئة، نجران 108 في المئة، الحدود الشمالية 317 في المئة، القصيم 158 في المئة، الرياض 63 في المئة، تبوك 102 في المئة.