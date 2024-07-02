شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسواق المالية.. تباين أداء البورصات العربية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة ‏‏0.12 %؛ ليصل عند 9643.58 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 14.1 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار ‏أسهم 14 شركة على ثبات.أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.44 %، عند 13.245,01 نقطة.وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.29 %، ليستقر عند 1.069,94 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.24 % بمجموع 966,38 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.03 % بمجموع 12.319,83 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 260 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 690 مليار درهم مغربي.تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.897 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 112.5 مليار جنيه.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.23% محققًا 28033.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.31% ليصل إلى 6227.74 نقطة، وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنسبة 0.16% لينهي التعاملات عند مستوى 9056.95 نقطة.أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم، على استقرار عند مستوى 10006 نقاط، متراجعًا هامشيًا بـ0.45 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 124 مليونًا و403 آلاف و130 سهمًا، بقيمة 397 مليونًا و507 آلاف 918.346 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15918 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 577 مليارًا و339 مليونًا و140 ألفًا و800.960 ريال، مقارنة بـ577 مليارًا و585 مليونًا و83 ألفًا و621.690 ريالًا، في الجلسة السابقة.أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4684.24 نقطة منخفضًا 11.8 نقطة بنسبة 0.25 % مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4696.02 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونًا و779 ألفًا و202 ريال عُماني منخفضة بنسبة 38.1 % مقارنة مع آخر جلسة التي بلغت مليونين و875 ألفًا و246 ريالًا عُمانيًّا.أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 88ر5 نقاط ليبلغ مستوى 13ر6937 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر0 %.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19ر120 مليون سهم عبر 11239 صفقة نقدية بقيمة 4ر32 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 44ر23 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5933 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 % من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 3173 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 ملايين دينار كويتي.كما انخفض مؤشر السوق الأول 51ر1 نقطة ليبلغ مستوى 19ر7538 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 % من خلال تداول 5ر82 مليون سهم عبر 8066 صفقة بقيمة 6ر26 مليون دينار كويتي.في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 43ر26 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5763 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 46ر0 % من خلال تداول 7ر27 مليون سهم عبر 1997 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 ملايين دينار كويتي.أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.14%، لتصل عند مستوى 2401.05 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2006 صفقات.