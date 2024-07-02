شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 27 شخصًا نتيجة تدافع في الهند والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - لقي 27 شخصًا على الأقل مصرعهم, فيما جُرح آخرون اليوم نتيجة حادث تدافع في شمال الهند.
وقال أحد المسؤولين الطبيين في ولاية أوتار براديش الهندية رام موهان تيواري: "استقبلنا 27 جثة حتى الآن".
أضاف أن القتلى هم 25 امرأة ورجلان, معربًا عن مخاوف من ارتفاع الحصيلة.
وقال أحد المسؤولين الطبيين في ولاية أوتار براديش الهندية رام موهان تيواري: "استقبلنا 27 جثة حتى الآن".
أضاف أن القتلى هم 25 امرأة ورجلان, معربًا عن مخاوف من ارتفاع الحصيلة.